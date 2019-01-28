شاهد.. لجنة الملاعب تتفقد استعدادات ستاد المصري لاستضافة مباريات أمم أفريقيا

كتب- عبدالرحمن أبوهاشم

قامت لجنة هندسية مشكلة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، بتفقد استعدادات ستاد النادي المصري، اليوم الاثنين، وذلك لإعداد تقرير ميداني عن حالته العامة بكافة مرافقه،

للبدء في عملية تطويره خلال الفترة القليلة القادمة في إطار استعدادات مصر لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019 والتي تنطلق خلالشهر يونيو المقبل.

وتفقدت اللجنة كافة مرافق الاستاد سواء المدرجات أو مداخل ومخارج الملعب وشبكات الإضاءة والدفاع المدني والحريق وغرف المراقبة وغرف خلع الملابس وأرضية الملعب، وذلك لمعاينة تلك المرافق على الطبيعة وإعداد تقرير بحالتها للبدء في تطويرها.