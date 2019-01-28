ثنائي الأهلي يخوض تدريبات تأهيلية في الجيم

حمدي فتحي وعلي لطفي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال خاض حمدي فتحي وعلي لطفي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية في «الجيم» علي هامش مران الغائبين عن مباراة وادي دجلة. الغائبين عن مباراة وادي دجلة. ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت في الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز. ويعاني حمدي فتحي من الإجهاد في العضلة الضامة، في حين يعاني علي لطفي من الإجهاد العضلي.

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