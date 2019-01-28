أحمد فتحي يواصل برنامجه التأهيلي على هامش مران الأهلي

أحمد فتحي لاعب الأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال واصل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الاثنين على هامش مران الفريق علي ملعب التتش بالجزيرة. الفريق علي ملعب التتش بالجزيرة. ويعاني فتحي من الإصابة في العضلة الأمامية، حيث أدى اللاعب تدريبات تأهيلية في «الجيم». يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة وادي دجلة التي تقام في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت في الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز.

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