مران قوي للاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة وادي دجلة

الأهلي ووادي دجلة كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبين عن مباراة وادي دجلة مرانًا قويًا اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة. التتش بالجزيرة. وشارك في المران إسلام محارب ورامي ربيعة ومحمد شريف وعمرو جمال وحسام عاشور ومروان محسن. يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة وادي دجلة التي تقام في الثامنة مساء اليوم الاثنين على بتروسبورت في الجولة عشرين من منافسات الدوري الممتاز.

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