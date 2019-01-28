اونلاين | بث مباشر مباراة النصر وأحد

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الدوري السعودي.. دوري بلس | بث مباشر مباراة النصر وأحد yalla shoot | youtube HD

سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع المتعة والإثارة عندما يفتتح ملعب الملك فهد أبوابه لاستضافة مباراة النصر وأحد في الخامسة والـ20 دقيقة اليوم الأحد القادم 27 يناير 2019 في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19 كورة لايف مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر.

الدوري السعودي.. دوري بلس | بث مباشر مباراة النصر وأحد yalla shoot | youtube HD

العالمي يدخل مباراة اليوم وهو منتشي بتأهله لدور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق الفيحاء بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين على ملعب الملك سلمان، ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 34 نقطة خلف المتصدر الهلال، فبعد مرور 16 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في أربع وتلقى هزيمتين فقط، يلا شوت مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر.

الدوري السعودي.. دوري بلس | بث مباشر مباراة النصر وأحد yalla shoot | youtube HD

على الجانب الأخر يعيش فريق أحد موسمًا للنسيان حتى الآن في الدوري السعودي، ويتزيل الفريق جدول الترتيب برصيد 6 نقطة خلف الاتحاد الذي يمتلك 9 نقاط في المركز الخامس عشر، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 16 مباراة، لم يستطع تحقيق الانتصار سوى في مباراة واحدة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر في 12 مواجهة.

الدوري السعودي.. دوري بلس | بث مباشر مباراة النصر وأحد yalla shoot | youtube HD

وتنقل مباراة النصر وأحد اليوم عبر قناة السعودية الرياضية KSA SPORT في تمام الساعة17:20 بتوقيت مصر، 18:20 بتوقيت السعودية في بث حي.