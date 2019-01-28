اونلاين | لايف| كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة اليابان وايران اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة IRAN اليوم

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يفتتح ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين أبوابه لاستضافة مباراة منتخبي إيران واليابان، في الرابعة عصر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019، وذلك في لقاء سيشهد ندية كبيرة بين المنتخبين بعد المستوى الرائع الذين أظهروه خلال البطولة، كورة لايف مشاهدة مباراة إيران واليابان بث مباشر.

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ويسعى منتخب إيران لمواصلة مشواره الناجح في البطولة بتحقيق فوز تاريخي على اليابان والتأهل لنهائي البطولة، بينما يسعى الكمبيوتر الياباني للفوز بلقبه الخامس في البطولة الآسيوية وتأكيد انفراده بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم أسيا، يلا شوت مشاهدة مباراة ايران واليابان بث مباشر.

مشاهدة مباراة ايران واليابان بث مباشر في نصف نهائي كاس آسيا 2019

ونجح منتخب اليابان في التأهل لهذا الدور بعدما فاز على فيتنام 1-0، بينما فازت ايران على الصين 2-0، وانتهى أخر لقاء جمع بين الفريقين في كأس أسيا بالتعادل السلبي وكان ذلك في الدور الأول لبطولة أمم أسيا 2004 والتي فازت بلقبها اليابان.

موعد البث المباشر لمباراة إيران واليابان والتغطية الخاصة

وتنطلق مباراة اليابان ضد إيران اليوم الأثنين في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR في بث حي وسريع.

مشاهدة مباراة إيران واليابان بث مباشر في كاس آسيا 2019