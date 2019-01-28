اونلاين | HD يلا شوت|كورة لايف | مشاهدة مباراة ايران واليابان بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein MAX 2 HD ماتش

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انتم الآن على موعد مع "الخليج 365" وخدمة HD يلا شوت|كورة لايف | مشاهدة مباراة ايران واليابان بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein MAX 2 HD ماتش , نستعرض معكم مشاهدة مباراة إيران واليابان بث مباشر اليوم, حيث يلتقي اقوى منتخبين في أمم اسيا في مباراة نصف نهائي كأس آسيا 2019 إيران ضد اليابان على ملعب هزاع بن زايد, حيث سيكون بث مباشر مباراة ايران واليابان يلا شوت كورة لايف كورة استار.

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كورة لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ايران واليابان بث مباشر اليوم 28-1-2019

تأتي مباراة ايران واليابان اليوم، بعد ان تأهلا المنتخبين للدور نصف النهائي للبطولة بعد فوز الأول على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في دور الثمانية، في حين وصل الأخير عبر محطة فيتنام والانتصار عليه بهدف دون رد.

HD يلا شوت|كورة لايف | مشاهدة مباراة ايران واليابان بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein MAX 2 HD ماتش

موعد مشاهدة مباراة ايران واليابان بث مباشر لجميع الدول العربية: 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 4:00 مساءاً بتوقيت مصر . 4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 4:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 4:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 4:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 5:00 مساءاً بتوقيت العراق . 4:00 مساءاً بتوقيت السودان . 5:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 3:00 مساءاً بتوقيت تونس . 3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 3:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 5:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 5:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 5:00 مساءاً بتوقيت قطر. 2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . HD يلا شوت|كورة لايف | مشاهدة مباراة ايران واليابان بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein MAX 2 HD ماتش

يلا شوت مباراة إيران ضد اليابان بث مباشر اليوم

تأهل منتخب إيران إلى نصف نهائي المسابقة بعدما عبر اليمن في أولى مواجهات الدور الأول بخماسية نظيفة، ثم مواجهة فيتنام التي انتهت بثنائية نظيفة، في حين تعادل مع العراق سلبيًا، وفي دور الـ 16 نجح في الفوز على عمان بثنائية نظيفة، ثم الانتصار على الصين بثلاثية نظيفة في دور ربع النهائي.

يلا شوت مباراة اليابان وإيران بث مباشر اليوم

منتخب الساموراي بدأ المسابقة، بالفوز بصعوبة على تركمانستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على عمان بهدف دون رد، وأوزبكستان بهدفين مقابل هدف، وفي دور الـ 16 التقى السعودية بهدف دون رد، ثم فيتنام بهدف دون رد في ربع النهائي.

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التشكيل المتوقع لمنتخب ايران في مباراة ايران واليابان

جاءت تشكيلة منتخب إيران على النحو التالي:

حراسة المرمى:

أليريزا بيرانفاند = 2 مليون يورو.

المدافعون:

ضائيان = 1 مليون يورو.

بورعليجبي = 1.3 مليون.

حسين كنعاني = 500 ألف.

محمدي = 3.5 مليون يورو.

لاعبو الوسط:

أوميد إبراهيمي = 1.2 مليون.

حاج صافي = 1.3 مليون.

جهانبخس = 18 مليون.

دجاغه = 500 ألف يورو.

المهاجمون:

مهدي طارمي 1.7 مليون.

سيردار آزمون = 9.5 مليون.

التشكيل المتوقع لمنتخب اليابان في مباراة اليابان وايران

تشكيلة منتخب اليابان جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى:

شن جوندا = 1 مليون يورو.

المدافعون:

و ساكاي = 950 ألف يورو.

تاكيهيرو توميساو = 6 مليون يورو.

مايا يوشيدا = 7 مليون يورو.

يوتو ناجاموتوا = 2.75 مليون.

لاعبو الوسط:

ريتسو دوان = 7.5 مليون.

شيباساكي = 2.5 مليون.

واتارو إيندو = 1.5 مليون.

هاراجوتشي = 4 مليون.

المهاجمون:

تاكوبي مينامينو = 5 مليون يورو.

كويا كيتاجاوا 1.6 مليون.