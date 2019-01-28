اونلاين | الأهلي ووادي دجلة - بث مباشر - كورة لايف - الاسطورة

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في واحدة من المباريات القوية ببطولة الدوري المصري، يلتقي فريقا الأهلي ووادي دجلة في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في مباراة لن تكون سهلة على الطرفين، كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر.

يدخل الأهلي حامل لقب درع الدوري مباراة دحلة وهو في المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 15 مباراة وهو ما يدفع البعض لفقدان الأمل في المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم في ظل انفراد غريمه التقليدي الزمالك بالصدارة برصيد 42 نقطة من17 مباراة، ونجح الأهلي في الفوز في 9 مواجهات، وتعادل في ثلاثة وخسر في مثلها، فيما يحتل وادي دجلة المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، جمعها من 19 مباراة خاضها هذا الموسم، وحقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 5، بينما تلقى وادي دجلة 9 هزائم، كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر.

الأهلي الذي حقق فوزا عريضا على نظيره مصر المقاصة في أخر مبارياته بالدوري الخميس الماضي بثلاثية نظيفة، يسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، وسيعول لاسارتي مدرب الأهلي كثيرا على قدرات الثلاثي المتألق في المباراة الماضية جونيور أجايي ورمضان صبحي وحسين الشحات لتحقيق الفوز، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مياراة الأهلي ووادي دجلة اليوم الأثنين في الدوري المصري.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بقائمة مكونة من شريف إكرامي، محمد الشناوي، محمد هاني، وياسر إبراهيم، أيمن شرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد، باسم علي، عمرو السولية، هشام محمد، رمضان صبحي، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، صالح جمعة، جونيور أجايي، حسين الشحات، أحمد حمودي، وجيرالدو دي كوستا وصلاح محسن، وكان الأهلي قد فاز في أخر مباراة جمعت بين الفريقين بالدور الأول بهدف نظيف سجله صلاح محسن.

وتنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.