اونلاين | kora cafe مشاهدة مباراة اليابان وإيران بث مباشر في كأس آسيا "كورة كافية"

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kora cafe مشاهدة مباراة اليابان وإيران بث مباشر في كأس آسيا "كورة كافية"

كأس أمم آسيا 2019.. بث مباشر مباراة إيران واليابان اليوم 28 يناير | يلا شوت | كورة ستار | يوتيوب HD

يفتتح ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين أبوابه لاستضافة مباراة منتخبي إيران واليابان، في الرابعة عصر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019، وذلك في لقاء سيشهد ندية كبيرة بين المنتخبين بعد المستوى الرائع الذين أظهروه خلال البطولة، كورة لايف مشاهدة مباراة إيران واليابان بث مباشر.

كأس أمم آسيا 2019.. بث مباشر مباراة إيران واليابان اليوم 28 يناير | يلا شوت | كورة ستار | يوتيوب HD

ويسعى منتخب إيران لمواصلة مشواره الناجح في البطولة بتحقيق فوز تاريخي على اليابان والتأهل لنهائي البطولة، بينما يسعى الكمبيوتر الياباني للفوز بلقبه الخامس في البطولة الآسيوية وتأكيد انفراده بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم أسيا، يلا شوت مشاهدة مباراة ايران واليابان بث مباشر.

كأس أمم آسيا 2019.. بث مباشر مباراة إيران واليابان اليوم 28 يناير | يلا شوت | كورة ستار | يوتيوب HD

ونجح منتخب اليابان في التأهل لهذا الدور بعدما فاز على فيتنام 1-0، بينما فازت ايران على الصين 2-0، وانتهى أخر لقاء جمع بين الفريقين في كأس أسيا بالتعادل السلبي وكان ذلك في الدور الأول لبطولة أمم أسيا 2004 والتي فازت بلقبها اليابان.

كأس أمم آسيا 2019.. بث مباشر مباراة إيران واليابان اليوم 28 يناير | يلا شوت | كورة ستار | يوتيوب HD

وتنطلق مباراة اليابان ضد إيران اليوم الأثنين في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR في بث حي وسريع.