رياضة | السبب الحقيقي وراء رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبب الحقيقي وراء رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فجر الصحفي غويليم بلاج مفاجأة عن السبب الحقيقي وراء رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد لنادي يوفنتوس الإيطالي.
وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن بلاج صرح بأن رونالدو فضّل الرحيل عن صفوف ريال مدريد بعدما علم برغبة فلورنتينو بيريز رئيس الريال في تقليل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرتغالي مع النادي الملكي.
ولم يكن لدى المدرب السابق للريال، خولين لوبيتيجي أي علم برغبة رونالدو في ترك النادي الملكي.
وأكد بلاج على أن رونالدو شعر بأن تقليل قيمة الشرط الجزائي في عقده هى سبب يدفع الريال لإظهار عدم احتياجه لرونالدو في صفوفه.
وكان رونالدو أكد في تصريحات سابقة أنه ترك ريال مدريد بعدما شعر من فلورنتينو بيريز بعدم اهتمام.
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