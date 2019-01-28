رياضة | شيكابالا يقترب من المصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا يقترب من المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أن نادي المصري البورسعيدي أصبح الأقرب الآن لضم محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك وذلك بعدما رفض الزمالك بشكل نهائي رحيل اللاعب لصفوف الاتحاد السكندري بعد توتر علاقة الناديان خلال الأيام الماضية.

وكان الاتحاد ينوي دفع مقابل مادي لنادي أبولون اليوناني من أجل قطع إعارة اللاعب وسيقوم المصري بإجراء نفس الخطوة حيث تم وعد اللاعب بذلك لإنهاء الصفقة خلال الأيام المقبلة قبل غلق باب القيد.

ووافق الزمالك على عرض المصري في ظل العلاقة الجيدة بين الناديان ويسعى المصري لحسم تفاصيل الصفقة خلال الساعات المقبلة.

"شيكابالا" في الزمالك لحسم مصيره

وأكد المصدر أن نادي سموحة قد أبدى رغبته في ضم اللاعب والفوز بخدماته ودخل دائرة الأندية الراغبة في التعاقد مع شيكابالا إلا أن المصري يعد الأقرب حتى الآن.