رياضة | رئيس النجوم يكشف تفاصيل التعاقد مع الحضري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النجوم يكشف تفاصيل التعاقد مع الحضري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن توصله لاتفاق نهائي مع عصام الحضري حارس مرمى فريق الإسماعيلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، يناير الحالي.

وقال محمد الطويلة في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" :" اتفقت مع الحضري على الانضمام لفريق النجوم رسمياً وسأعقد جلسة معه مساء اليوم من أجل تحديد مدة التعاقد والتفاصيل المادية".

وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمر صحفي غداً مع عصام الحضري للاعلان عن تفاصيل صفقة عصام الحضري حارس الإسماعيلي السابق بعد فسخ عقده بالتراضي مع الدراويش.

وتوقع رئيس نادي النجوم استمر عصام الحضري حارس فريقه الجديد في الملاعب لمدة موسمين قادمين على أقل تقدير.