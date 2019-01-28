رياضة | رئيس النجوم يكشف تفاصيل التعاقد مع الحضري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النجوم يكشف تفاصيل التعاقد مع الحضري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن توصله لاتفاق نهائي مع عصام الحضري حارس مرمى فريق الإسماعيلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، يناير الحالي.
وقال محمد الطويلة في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" :" اتفقت مع الحضري على الانضمام لفريق النجوم رسمياً وسأعقد جلسة معه مساء اليوم من أجل تحديد مدة التعاقد والتفاصيل المادية".
وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمر صحفي غداً مع عصام الحضري للاعلان عن تفاصيل صفقة عصام الحضري حارس الإسماعيلي السابق بعد فسخ عقده بالتراضي مع الدراويش.
وتوقع رئيس نادي النجوم استمر عصام الحضري حارس فريقه الجديد في الملاعب لمدة موسمين قادمين على أقل تقدير.
وجه عصام الحضري حارس مرمي الإسماعيلي السابق، الشكر لمجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، وكذلك علي أبوجريشة المستشار الرياضي للنادي، ومحمود عثمان بعد إنهاء تعاقده مع النادي بهدوء.
وقال "الحضري" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " اشكر مسؤولي الاسماعيلي وعلي رأسهم إبراهيم عثمان ومحمود عثمان وعلي أبوجريشة، بعد إنهاء تعاقدي مع النادي بطريقة لائقة وبهدوء تام".
وأكد الحضرى أنه حرر مخالصة مالية لنادى الإسماعيلى وحصل على الاستغناء الخاص به، مشددًا على أن الأمور انتهت بهدوء بينه وبين إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الدراويش دون حدوث أى مشاكل.
وتابع: " سيكون هناك جلسة في الثامنة مساء غدًا الاثنين مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، لحسم إنتقالي لصفوف النادي بعد الإتفاق على كافة الأمور التعاقدية خلال الأيام الماضية".
وأكد "الحضري" على استعداده على توقيع عقود لمدة 3 مواسم مع النجوم
وكان عصام الحضري قد أعلن انتهاء علاقته مع الإسماعيلي بشكل رسمي، واقترابه من الانتقال لصفوف النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
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