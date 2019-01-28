رياضة | رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع موراتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع موراتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صفقة التعاقد مع ألفاروا موراتا مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ذكرت صحيفة آس الإسباني، أن أتلتيكو مدريد حسم صفقة التعاقد مع موراتا من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف حتي 2020.

واضافت الصحيفة، أن أتلتيكو مدريد سيعلن بشكل رسمي يوم غد الإثنين عن صفقة موراتا وسيتم تقديم اللاعب أمام الجماهير في ملعب واندا ميتروبوليتانو ثم تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي.

وأكدت الصحيفة، على أن موراتا سيخوض أولى تدريباته مع أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء المقبل مع زملائه الجدد.

ورحل موراتا عن تشيلسي بعد خروجه من حسابات ساري المدير الفني للفريق الإنجليزي والذي تعاقد مؤخراً مع الأرجنتيني هيجواين من يوفنتوس الإيطالي.