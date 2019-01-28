رياضة | برشلونة يقع في حيرة كبيرة بسبب هؤلاء اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقع في حيرة كبيرة بسبب هؤلاء اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صار مستقبل عدد من لاعبي فريق برشلونة الاسباني يحيط به الكثير من الغموض، في ظل عدم تقديم عروض لهم في الميركاتو الشتوي الحالي، وعدم حصولهم على فرص للمشاركة.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مكاتب البارسا ستكون مشغولة جدًا بـ4 أيام المقبلة لتحديد ماذا سوف يحدث بـ رحيل دنيس سواريز أو مالكوم دي أوليفيرا.

كما أن هناك إنشغال بمحاولة التوقيع مع توديبو حاليًا وعدم الإنتظار حتى الميركاتو الصيفي المقبل ونهاية الموسم الحالي، لتدعيم صفوف الفريق.

ولا شك يمثل مستقبل النجم الفرنسي أدريان رابيوت لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان محل جدل كبير، حيث أنا البارسا تعاقد مع فرانكي دي يونج ومن ثم قبت الحاجة في الحصول على رابيو.