كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقع في حيرة كبيرة بسبب هؤلاء اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صار مستقبل عدد من لاعبي فريق برشلونة الاسباني يحيط به الكثير من الغموض، في ظل عدم تقديم عروض لهم في الميركاتو الشتوي الحالي، وعدم حصولهم على فرص للمشاركة.
ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مكاتب البارسا ستكون مشغولة جدًا بـ4 أيام المقبلة لتحديد ماذا سوف يحدث بـ رحيل دنيس سواريز أو مالكوم دي أوليفيرا.
كما أن هناك إنشغال بمحاولة التوقيع مع توديبو حاليًا وعدم الإنتظار حتى الميركاتو الصيفي المقبل ونهاية الموسم الحالي، لتدعيم صفوف الفريق.
ولا شك يمثل مستقبل النجم الفرنسي أدريان رابيوت لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان محل جدل كبير، حيث أنا البارسا تعاقد مع فرانكي دي يونج ومن ثم قبت الحاجة في الحصول على رابيو.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | برشلونة يقع في حيرة كبيرة بسبب هؤلاء اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.