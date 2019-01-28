رياضة | أربعة أيام تحسم مستقبل رابيوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أربعة أيام تحسم مستقبل رابيوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن هناك أربعة أيام رئيسية أخيرة لمستقبل نجم وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أدريان رابيوت.

وأوضحت صحيفة "سورت" الكتالونية، فإنه لا يزال لدى رابيوت 4 ايام لقبول عرض التجديد مع باريس سان جيرمان أو الخروج في السوق الحالية أو بالصيف.

الجدير بالذكر أن اللاعب الدولي الفرنسي، لديه اتفاق مع برشلونة، ولكن بعد طلبهم لـ مكافاة توقيع قد اصبحوا بعيداً عن خطاف برشلونة.