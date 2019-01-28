رياضة | هاني زادة يوضح حقيقة وضعه على قوائم ترقب الوصول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني زادة يوضح حقيقة وضعه على قوائم ترقب الوصول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث هاني زاده عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حقيقة وضعه على قوائم الترقب بمطار القاهرة، والقبض عليه فور وصله مطار القاهرة على خلفية قرار اللجنة الأولمبية بوجود مخالفات في بعثة الزمالك والتي تتجه إلى كينيا في شهر فبراير.

وقال "زادة" في تصريحات تليفزيونية: إنه دائما لا يحب الرد أو الكلام الكثير بان اللجنة الأولمبية تقدمت ببعض المخالفات الخاصة ببعثة نادي الزمالك إلى كينيا، وانه يوجد لي أمر ترقب، ومتهم بإهدار المال العام، و سوف أحصل على بدل سفر أو بدل أنتقال يقدر ب 26 دولار، وبدل السفر كان في السابق 32 دولار وتم تخفيضهم إلى 26 دولار، وهم لا يكفوا لشرب 3 أو 4 فناجين قهوة، واتصالي الآن للرد على كل ذلك .

وأكمل: "إن قرار رئاسته للجنة هو قرار مجلس إدارة بموافقة أعضاء المجلس ورئيس النادي ولا يستطيع احد الاعتراض عليه لأنه تم بموافقة المجلس وبشكل قانوني، ومن يمتك أمر الترقب هذا يتفضل مشكورا بأطهاره، أما عن بدل الانتقال طوال حياتنا أنا وأعضاء مجلس الإدارة لم نأخذ بدل السفر نهائي مدى الحياة، أما عن وجودي في سويسرا فهذا أمر شخصي خاص بي ولا يتدخل أحد في حياتي الشخصية فقد اكون مريضا وذهابا للعلاج".

وأجاب هاني زاده عن سبب ظهور الشكوى في هذا التوقيت، وهو أنهم كانوا يعتقدون أن الزمالك سوف يتم خصم 6 نقاط من رصيده بسبب بعض المديونات المالية، ولكنهم فوجوا بتحويل وإيداع مبلغ 15 مليون جنية في خزينة النادي وهذا قرار جري من رئيس الزمالك، وعندما فشلوا في خصم النقاط من رصيد النادي الزمالك قاموا بتقديم الشكوى .

وأكمل: " أن من يبني بيته من زجاج لا يحدف الناس بالطوب”، فانا لا يوجد عليا أحكام قضائية، وغير متهرب من الخدمة العسكرية، ولم أحصل على عمولات أو سمسرة في بعض ألاعيبه، ولا قمت بإدخال بعض الخيول كانت في الحجر الصحي، ولم أفم بتزوير شهادة الخدمة العسكرية، واللجنة الأولمبية تحصل على مبلغ بدل حضور للجلسة الواحدة 3 ألاف جنيه.

ووجه هاني زاده رسالة لهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية اللي عنده حاجه يواجهني راجل لراجل، وحضرتك يا هشام بك كان صادر لك قرار بمنعك من السفر ظل ثلاث سنوات فلماذا كان هذا القرار، فنحن وفرنا لنادي الزمالك حوالي 8 مليون دولار، وحصلنا على بطولة اليد.

وأوضح هاني زاده أن رئيس اللجنة الأولمبية ارسل شكوى ضده لوزير الرياضة أعتراضا على قرار رئيس نادي الزمالك برئاسته بعثة نادي الزمالك الى كينيا في فبراير المقبل