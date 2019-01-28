رياضة | تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا قبل القمة المرتقبة في مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا قبل القمة المرتقبة في مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيجيري في لقاء ودي خلال شهر مارس المقبل ضمن الاستعداد والتحضير لبطولة كأس الأمم الإفريقية في مصري 2019.
ويواجه منتخب الفراعنة نيجيريا يوم 26 مارس المقبل مصر ضمن الأجندة الدولية للفيفا، خلال فترة التوقف الدولي لكل دوريات العالم بنهاية مارس القادم.
تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا قبل اللقاء المرتقب:
تقابل المنتخبين في 17 مباراة خلال جميع البطولات، حقق المنتخب النيجيري 7 انتصارات فيما حقق المنتخب المصري الانتصار في 5 مباريات وسيطرت نتيجة التعادل على 5 مباريات، سجل منتخب مصر في شباك نيجيريا 22 هدف بينما تلقت شباك الفراعنة 25 هدف.
قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي "كاف" ، على دعوة السويسري جيانو إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، من أجل حضور مراسم إفتتاح بطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة العام الجاري.
وكان الكاف برئاسة أحمد أحمد، وافق على تأجيل افتتاح البطولة لمدة أسبوع، بناءًا على طلب اتحاد شمال إفريقيا بسبب تعارضها مع أواخر شهر رمضان الكريم وبداية أعياد الفطر المبارك.
ومن المقرر أن يتم افتتاح فعاليات البطولة يوم 21 يونيو المقبل وحتى يوم 23 يوليو المقبل، على أن تتم فعاليات القرعة يوم 12 أبريل.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا منح مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بدلًا من الكاميرون، بعدما تم اكتساح جنوب إفريقيا بعملية التصويت بنتيجة 16 صوت مقابل صوت وحيد للمنافس، بعد اجتماع المكتب التنفيذي للكاف في العاصمة السنغالية داكار برئاسة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وتقدمت مصر وجنوب أفريقيا لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد قرار المكتب التنفيذي للكاف بسحب التنظيم من الكاميرون.
الكاف أعلن عن سحب تنظيم الإمم الإفريقية من الكاميرون، بسبب عدم الإنتهاء من البنية التحتية وإقامة الفنادق الخاصة بالمنتخبات المشاركة.
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