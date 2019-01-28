رياضة | تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا قبل القمة المرتقبة في مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا قبل القمة المرتقبة في مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيجيري في لقاء ودي خلال شهر مارس المقبل ضمن الاستعداد والتحضير لبطولة كأس الأمم الإفريقية في مصري 2019.

ويواجه منتخب الفراعنة نيجيريا يوم 26 مارس المقبل مصر ضمن الأجندة الدولية للفيفا، خلال فترة التوقف الدولي لكل دوريات العالم بنهاية مارس القادم.

تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا قبل اللقاء المرتقب:

تقابل المنتخبين في 17 مباراة خلال جميع البطولات، حقق المنتخب النيجيري 7 انتصارات فيما حقق المنتخب المصري الانتصار في 5 مباريات وسيطرت نتيجة التعادل على 5 مباريات، سجل منتخب مصر في شباك نيجيريا 22 هدف بينما تلقت شباك الفراعنة 25 هدف.

قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي "كاف" ، على دعوة السويسري جيانو إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، من أجل حضور مراسم إفتتاح بطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة العام الجاري.