رياضة | رسميا.. "كاف" يعلن موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. "كاف" يعلن موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم، الاثنين، تحديد 21 يونيو القادم موعداً لانطلاق النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.
وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تأجيل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لمدة أسبوع بناء على رغبة العديد من البلدان العربية، نظراً لتزامن فترة الإعداد للبطولة مع حلول شهر رمضان المبارك.
ومن المنتظر أن تختتم منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 19 يوليو القادم، على أن تقام قرعة البطولة يوم 12 أبريل المقبل تحت سفح الأهرامات.
وتشهد النسخة القادمة من مسابقة كأس الأمم الأفريقية مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى التاريخ.
منتخب مصر يطير إلى النيجر 21 مارس
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على السفر إلى النيجر يوم 21 مارس لمواجهة الأخير بالتصفيات الإفريقية.
ويدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا يوم 18 مارس بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لمدة ثلاثة أيام قبل السفر إلى النيجر، ثم التوجه إلى نيجيريا بعد المباراة، لخوض مباراة ودية أمام نظيره النيجيري يوم 26 مارس، قبل العودة إلى القاهرة.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره النيجر، أحد أيام 22، 23، 24 مارس، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية بالقاهرة منتصف العام الجاري.
ويخوض الفراعنة مباراة ودية يوم 26 مارس أمام نيجيريا، على ملعب الأخير استعدادًا للكان التي ستنظمه البلاد في الفترة من 14 يونيو حتى 12 يوليو المقبل.
الكاف يكشف عن نقطة رجحت كفة مصر في تنظيم أمم إفريقيا 2019
كشف طارق البوشماوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن النقطة الوحيدة التي ساهمت في فوز مصر تنظيم أمم إفريقيا 2019
وأكد طارق البوشماوي في تصريحات تليفزيونية أن مصر كان لديها التعهد الحكومي لاستضافة أمم إفريقيا 2019 بخلاف جنوب إفريقيا التي لم يكن لديها هذا التعهد وهو ما يعني أن الحكومة المصرية تدعم الملف بقوة.
وفازت مصر بملف استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 باكتساح بحصول على 16 صوتًا مقابل صوت واحد لجنوب إفريقيا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
ويضم المكتب التنفيذي للكاف 22 عضوًا من كل مناطق الكاف، ومن بينهم 6 عرب هم هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وعضو المكتب التنفيذى بالفيفا والتونسي طارق بوشماوى والمغربي فوزى لقجع والموريتاني أحمد ولد يحيى والجيبوتى سليمان وايرى والليبى جمال الجعفري
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