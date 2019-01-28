رياضة | الزمالك يرفض رحيل أحمد مدبولي لإنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض رحيل أحمد مدبولي لإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على رفض العرض المقدم من نادي إنبي بخصوص الحصول على خدمات أحمد مدبولي لاعب الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك اتفاق بين رئيس النادي والسويسري كريستيان جروس المدير الفني، بعدم رحيل اي لاعب في هذه الفترة، والحفاظ على قوام الفريق كاملا من أجل المنافسة على البطولات.

وأضاف المصدر ذاته بأن رئيس النادي طلب من الجهاز الفني حصول اللاعبين على فرصة المشاركة في المباريات المقبلة من اجل الحكم على مستواهم، مشيرًا إلى استبعاد مدبولي وعنتر وحفني خلال الفترة الأخيرة.