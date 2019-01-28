كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض رحيل أحمد مدبولي لإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على رفض العرض المقدم من نادي إنبي بخصوص الحصول على خدمات أحمد مدبولي لاعب الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك اتفاق بين رئيس النادي والسويسري كريستيان جروس المدير الفني، بعدم رحيل اي لاعب في هذه الفترة، والحفاظ على قوام الفريق كاملا من أجل المنافسة على البطولات.
وأضاف المصدر ذاته بأن رئيس النادي طلب من الجهاز الفني حصول اللاعبين على فرصة المشاركة في المباريات المقبلة من اجل الحكم على مستواهم، مشيرًا إلى استبعاد مدبولي وعنتر وحفني خلال الفترة الأخيرة.
شيكابالا في الزمالك لحسم مصيره
يعقد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك جلسة خلال ساعات مع إدارة نادي الزمالك لحسم مصيره مع الفريق بصورة نهائية.
ويرغب شيكابالا في الانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري بعدما وافقوا على تحمل قيمة باقي عقده مع نادي أبولون اليوناني في الوقت الذي رفض فيه النادي الأبيض رحيله لزعيم الثغر بسبب توتر العلاقة بين الناديين.
ويرى شيكابالا أن خطوة الاتحاد هي الأفضل له في الوقت الحالي وسط رفضه التام البقاء مع فريق أبولون اليوناني بسبب تواضع الإمكانيات هناك.
ووضع مسئولو الزمالك اللاعب بين خيارين إما بالانضمام إلى أي نادي في بطولة الدوري بعيدًا عن الاتحاد السكندري أو وضعه على قائمة الانتظار.
عاجل.. أزمة ضخمة تضرب الزمالك قبل مباراة مصر المقاصة
استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك على استبعاد مصطفى فتحي من قائمة الفريق لمباراة مصر للمقاصة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك بأن اللاعب لم يكتمل شفاءه بنسبة ١٠٠٪،والجهاز الفني استقر على راحته خوفا من عودة الإصابة مرة آخرى.
وفي نفس السياق استقر الجهاز الفني على تواجد عماد السيد في مركز حراسة المرمى، بالرغم من وجود بعض الأصوات لإعطاء الفرصة لعمر صلاح بعد ظهور الأول بشكل غير مرضي في مواجهة بيراميدز.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | الزمالك يرفض رحيل أحمد مدبولي لإنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.