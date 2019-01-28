رياضة | جماهير أتلتيكو تفتح النار على موراتا.. وريال مدريد السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير أتلتيكو تفتح النار على موراتا.. وريال مدريد السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت جماهير نادي أتلتيكو مدريد الإسباني النار على ألفارو موراتا مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي خلال لقاء الفريق السابق أمام خيتافي بالدوري.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن جماهير أتلتيكو مدريد اعترضت على تعاقد الإدارة مع موراتا من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واشارت الصحيفة، إلي أن هجوم الجماهير على موراتا جاء بسبب خروج اللاعب في اكثر من مرة سابقة معلناً فيها تشجعيه للريال كما أبدي اللاعب رغبته في الوقت الماضي بالعودة لملعب البرنابيو من جديد للمرة الثالثة بعد فترتين لعب سابقة.

وتفيد التقارير الصحفية، على أن موراتا اقترب بشدة من التوقيع الرسمي مع أتلتيكو مدريد بعد وصوله للعاصمة الإسبانية والخضوع للفحص الطبي مع الفريق.