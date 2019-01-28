رياضة | يوفنتوس يفاجئ بوفون في عيد ميلاده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يفاجئ بوفون في عيد ميلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يحتفل الإيطالي جانلويجي بوفون حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعيد ميلاده الحادي والأربعين اليوم الإثنين.
وسيكون أول احتفال لبوفون بعد وقت طويل، في قميص مختلف عن يوفنتوس، ومع ذلك فقد وجه العملاق الإيطالي رسالة لأسطورته.
وعلى الرغم من انتقال بوفون الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان، إلا أن يوفنتوس احتفل عبر حسابه الرسمي، بعيد ميلاد الأخطبوط.
نشر يوفنتوس صورة لـ بوفون وعلق عليها قائلاً عيد ميلاد سعيد، عالمي، أسطورة، بطل، عالي المستوى إلى ما لا نهاية.
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