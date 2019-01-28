رياضة | معروف يوسف يقترب من فسخ تعاقده مع الشرطة العراقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معروف يوسف يقترب من فسخ تعاقده مع الشرطة العراقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أسامة فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف لاعب وسط فريق الزمالك المعار إلى الشرطة العراقي عن موقف الأخير النهائي مع القلعة البيضاء.

وأكد فرحات في تصريحات خاصة أنه سيسافر إلى العراق خلال ساعات للجلوس مع نادي الشرطة والاتفاق على فسخ التعاقد بشكل ودي معهما.

وتابع: "وجهة معروف القادمة ستكون في الدوري المصري حال فسخ التعاقد وإذا ما فشلنا سيستمر اللاعب في العراق بشكل طبيعي".

وكان الزمالك قد أعار معروف يوسف للشرطة العراقي مطلع الموسم الجاري بسبب زحمة الأجانب بين صفوف الفريق وقرارهم بالتعاقد مع التونسي فرجاني ساسي بدلًا منه.

أزمة جديدة تضرب الزمالك

رفض رئيس نادي الزمالك بشكل نهائي حضور جلسة لجنة القيم المقرر لها يوم 10 من الشهر القادم بشأن الشكوى المقدمة من جانب النادي الأهلي.

وتمسك رئيس الزمالك بعدم الحضور لعدم اعترافه بالشكوى المقدمة من جانب النادي الأهلي من الأساس على غرار ما حدث من قبل في تحقيقات اللجنة الأوليمبية واستدعائه للتحقيق لكنه لم يحضر.

وتشهد الفترة الحالية توتر في العلاقة بين رئيسي الزمالك والأهلي بعد التصريحات التي أدلى بها الأول في وسائل الإعلام قبل أن يصعد الأهلي الأزمة ضده وتقديم شكاوى متعددة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مصر للمقاصة غدًا الثلاثاء ببطولة الدوري، في الوقت الذي يواجه فيه فريق الأهلي نظيره وادي دجلة اليوم الإثنين.