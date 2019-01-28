رياضة | أزمة جديدة تضرب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تضرب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض رئيس نادي الزمالك بشكل نهائي حضور جلسة لجنة القيم المقرر لها يوم 10 من الشهر القادم بشأن الشكوى المقدمة من جانب النادي الأهلي.

وتمسك رئيس الزمالك بعدم الحضور لعدم اعترافه بالشكوى المقدمة من جانب النادي الأهلي من الأساس على غرار ما حدث من قبل في تحقيقات اللجنة الأوليمبية واستدعائه للتحقيق لكنه لم يحضر.

وتشهد الفترة الحالية توتر في العلاقة بين رئيسي الزمالك والأهلي بعد التصريحات التي أدلى بها الأول في وسائل الإعلام قبل أن يصعد الأهلي الأزمة ضده وتقديم شكاوى متعددة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مصر للمقاصة غدًا الثلاثاء ببطولة الدوري، في الوقت الذي يواجه فيه فريق الأهلي نظيره وادي دجلة اليوم الإثنين.

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