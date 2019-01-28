رياضة | ساديو ماني يرد على عرض ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يرد على عرض ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي،على شائعات ارتباطه بالانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم ساديو ماني بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومغادرة صفوف ليفربول.

ويمتد عقد المهاجم الدولي السنغالي مع أنفيلد حتى عام 2023، ولكن التكهنات تدور بشكل مكثف حول مستقبله مع ليفربول.

وكان ريال مدريد في الصيف الماضي مرتبطًا بقوة باللاعب، الذي سجل هدفًا ضد الإسبان في نهائي دوري أبطال ليفربول في مايو الماضي في كييف.

وقال مهاجم ليفربول لصحيفة إيكو: المضاربة جزء من كرة القدم، أنت تعلم فقط أن تتعايش معها ولا تأخذها على محمل الجد.

وزاد كل ما يمكنني قوله هو أن قلقي الوحيد هو ليفربول، صلاح وربرستون، يبدو أن الجميع كان يوقع العقود وكانوا يقولون يا ساديو، متى ستقوم بالتوقيع؟ قلت لكل منهم لا تقلق يا أخي، سأوقع.

وأضاف: وماذا فعلت؟ وقعت، لذلك هم سعداء الآن، أنا سعيد للغاية هنا وأعتقد أن الناس سعداء معي أيضا، نريد أن نكتب أسماءنا إلى جانب الأسماء العديدة العظيمة في قصة هذا النادي نأمل أن تكون بداية شيء خاص.

وكان ماني جزءًا لا يتجزأ من فريق ليفربول الذي يتفوق بفارق أربع نقاط على حامل اللقب مانشستر سيتي في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد حصوله على 60 نقطة من أول 23 مباراة له وهو رقم قياسي في الريدز.