شكرا لقرائتكم خبر عن عضوية الأهلي المصري تزيد 150 ألف جنيه بعد 3 أيام والان مع التفاصيل

الخليج 365- حرص مجلس إدارة النادي الأهلي المصري خلال الفترة السابقة على وضع استراتيجية تستهدف الوصول لعدد معين من العضويات الجديدة خلال فترة زمنية محددة لاسيما أن الأسعار الحالية الخاصة بقيمة الاشتراك في عضوية النادي الرئيسية أو فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس مناسبة بالمقارنة مع الأندية المختلفة سواء كانت العامة أو الخاصة في ضوء تميز شبكة التقسيم الجغرافي الخاص بأماكن مقر النادي وفروعه بجانب أن المساحة في مقر النادي أو الأفرع مناسبة لممارسة كافة الأنشطة.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة من قبل لجنة العضوية برئاسة إبراهيم الكفراوي ونائبه طارق قنديل، عضوي مجلس الإدارة، لإجراء العديد من المقابلات مع المتقدمين للحصول على العضوية؛ سواء كانت الرئيسية أو بالفروع المختلفة في ضوء الإقبال الكبير عليها قبل انتهاء شهر يناير الجاري، حيث إنه بعد 3 أيام، وتحديدا مع الأول من فبراير المقبل، سيتم العمل بالقيمة المالية الجديدة .

وتبلغ قيمة العضوية العاملة للنادي الأهلي حاليا 350 ألف جنيه ترتفع إلى 500 ألف جنيه بداية من فبراير المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التي تبلغ حاليا 125 ألف جنيه وترتفع إلى 175 ألفا في فبراير المقبل، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.