شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يوافق على رحيل نجم الأهلي المصري والان مع التفاصيل
الخليج 365- قرر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، الموافقة بشكل مبدئي على رحيل أكرم توفيق لاعب خط الوسط المدافع بالقلعة الحمراء وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وتلقى اللاعب مؤخرا عدة عروض محلية أبرزها فريقي الجونة وحرس الحدود وقام اللاعب بعرض تلك العروض على مسئولو فريق الكرة بالأهلي من أجل حسم موقف الفريق واللاعب من تلك العروض المقدمه له.
واستقر الجهاز الفني للمارد الأحمر على الموافقة على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لمدة موسم في حال عدم رغبة الأهلي في عودة اللاعب عقب الأشهر الستة من إعارته.
ومن المقرر أن يتم حسم ذلك الملف عقب الإنتهاء من مباراة الأهلي أمام وادي دجلة في المباراة التي سوف تقام بينهما مساء اليوم على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
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