شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الباطن والفيصلي بث مباشر اليوم الاثنين 28-01-2019 في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

تُستأنف اليوم مباريات الجولة الـ 17 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ 4 لقاءات مرتقبة تبدأ بمواجهة الباطن مع الفيصلي. في تمام الساعة 3:30 تقام مباراة الباطن والفيصلي على ملعب نادي الباطن، وسوف تُذاع على قناتي KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD، بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس على الهواتف الذكية وجوي TV.

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