شكرا لقرائتكم خبر عن ماني: يوضح حقيقة انتقال ثلاثي الريدز لريال مدريد والان مع التفاصيل

انتشرت في الأيام القليلة الماضية، أنباء عن انتقال السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.

وعلق ماني هلى تلك الأنباء في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، قائلًا: "أن الشائعات جزء لا يتجزء منعالم كرة القدم، ، لكن عليك دائمًا أن تعرف كيف تتعامل مع مثل هذه الشاعات وأن لا تأخذها بمحمل الجد.

وأشار إلى أن تلك الشائعات يتعرض

إليها أيضًا كل من النجم المصري محمد صلاح،فيرمينيو، مشددًا على أنه يصب تركيزه مع فريقه الحالي.

وتحدث ماني عن تجديد عقده مع الريدز، قائلًا: أريد أن أطمئن الجماهير، وأخبرهم بأنني سأوقع على القعد الجديد، وهو ما تم بالفعل لذلك هم سعداء الآن.

واختتم تصرحاته قائلًا: "حقًا أنا سعيد جدًا هنا، أعتقد أن الجماهير سعيده بما أقوم به، وأتمنى أن نكتب أسمائنا ضمن الأساطير في ليفربول.

ويذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.