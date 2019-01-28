شكرا لقرائتكم خبر عن هيجواين يفشل في أول اختبار مع تشيلسي والان مع التفاصيل

الخليج 365- فاز تشيلسي على شيفيلد وينزداي بنتيجة 3-0 في إطار الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي، ليُكمل البلوز عقد المتأهلين لدور الـ16، بينما ودع الخاسر البطولة.

وجاءت ثلاثية تشيلسي عن طريق البرازيلي ويليان (هدفين) في الدقائق 26 من ضربة جزاء و83 ، وكالوم هودسون أودوي في الدقيقة 64.

المباراة شهدت مشاركة النجم الأرجنتيني، جونزالو هيجواين القادم لتشيلي من ميلان الإيطالي بعدقطع إعارته، ولكنه فشل في التسجبل رغم ضعف المنافس.

وفي هذا الصدد علقت صحيفة لا جازتيا، على الظهور الأول لجونزالو هيجواين بقميص تشيلسي، وفشله في التسجيل، أو حتى تنفيذ ركلة الجزء التي حصل عليها البلوز.

وقالت الصحيفة: بداية مغامرة جديدة في تشيلسي جونزالو هيجوين، افتتح المشوار من دون هدف ومع الرفض، بالنظر إلى أن مهاجم ميلان السابق فضلت عدم سحب على ركلة جزاء في مباراة فاز 3-0 شيفيلد الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقد رفض هيجواين ركلة الجزاء، حيث ما زال يعاني من ركلة الجزاء التي أهدرها للروسونيري ضد يوفنتوس في نوفمبر الماضي، ليتولى ويليان المهمة.

وأنبرى البرازيلي ويليان لضربة الجزاء التي حصل عليها تشيلسي وسددها بنجاح في شباك شيفيلد وينزداي، تحت أنظار لاعب يوفنتوس الإيطالي المعار للبلوز.