شكرا لقرائتكم خبر عن تعاقد تشيلسي مع هيجواين يصيب جيرو بالأحباط والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأثنين من العاصمة الأنجليزية لندن أن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين قد أصاب أوليفيه جيرو بالأحباط والسبب في ذلك كون الفرنسي يرى أن مستقبله أصبح مظلماً

وأكدت صحيفة الديلي ميل أن جيرو أصبح غير متأكد من مشاركته مع الفريق بصورة أساسية خاصةً وأنه يرغب في الحصول على دقائق لعب أكثر من أجل المحافظة على مركزه كمهاجم أساسي لمنتخب الديوك الحاصل على لقب كأس العالم روسيا 2018.

وتابع جيرو تصريحاته " انا رابع أفضل هداف في تاريخ الكرة الفرنسية ولا يجب لأحد أن ينكر ذلك وكنت في الماضي اعاني من وجود هازارد في مركز المهاجم الصريح الأمر الذي يضر بنا كمهاجمين ومع قدوم البيبيتا سيكون الأمر صعباً بالنسبة لي.

وأنهى " شرف لأي لاعب أن ينضم لناديي ليون ومارسيليا كونهما من أكبر الفرق الفرنسية ولم أقل يوماً انني لا أريد العودة لكن المرحلة المقبلة سوف أبقى في صفوف تشيلسي لإثبات نفسي.