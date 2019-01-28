جوارديولا يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

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الخليج 365- وجه بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، صدمة قوية إلى ريال مدريد.
وقلل جوارديولا من النجاحات التي حققها ريال مدريد في الآونة الأخيرة، بعد سؤاله عن الأندية الأكثر نجاحا في في العقد الماضي.
وأجاب جوارديولا: يوفنتوس وبايرن ميونيخ وبرشلونة، كانت هذه أفضل ثلاثة فرق في أوروبا في العقد الماضي، لماذا؟ لأن كل موسم يفوز في الدوري، كل موسم يفوز في الكأس، كل موسم هم هناك.
وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، يبدو أن جوارديولا نسى أن ريال مدريد، في العقد الماضي، توج بالدوري، وكأس أسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، في أكثر من مرة.
وأصبح ريال مدريد أول فريق يفوز بثلاث بطولات متتالية وأربعة في خمس سنوات بدوري أبطال أوروبا.
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