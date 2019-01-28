شكرا لقرائتكم خبر عن نجم إتحاد جدة على رادار بيراميدز والان مع التفاصيل

الخليج 365- دخل متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي اللاعب كريم الأحمدي دائرة إهتمامات فريق بيراميدز وذلك تمهيداً للتوقيع معه خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية قبل إغلاقها بنهاية الشهر الجاري.

وجاءت فكرة ضم الأحمدي من الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد للفريق والذي خاض تجربة تدريبية مع إتحاد جدة بداية الموسم الجاري وأعجب بأداء الأحمدي الأمر الذي يقرب اللاعب من بيراميدز وسيكون البوركيني إيريك تراوري الضحية كون بيراميدز يتوفر على أربعة أجانب في قائمته.

ومن المنتظر أن يتم رحيل تراوري إلى فريقه السابق مصر المقاصة وذلك بعد وجود عدة إتصالات هاتفية بالكابتن مجدي عبد الغني المشرف على لجنة شؤون اللاعبين لمعرفة صحة موقف بيراميدز من إعارة اللاعب لفريقه السابق خاصةً وأن تراوري سينتقل بين ناديين واللوائح الخاصة بالدوري المصري لا تمنع ذلك.

ولعب الأحمدي الذي يبلغ من العمر أربعة وثلاثين عاماً مع أندية فينورد في الدوري الهولندي وأستون فيلا الإنجليزي ويتوفر على تجربة ومشوار طويل في الدوريات العربية والعالمية كما أنه شارك مع منتخب بلاده في الكثير من المحافل الدولية.