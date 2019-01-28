شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب جديد ينضم لقائمة مصابي الأهلي والان مع التفاصيل

الخليج 365- مازالت لعنة الإصابات تضرب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حيث إنضم اليوم للمستشفى لاعب جديد وهو حارس المرمى علي لطفي الذي إشتكى من إجهاد عضلي إنسحب خلاله من مران اللاعبين المستبعدين من لقاء دجلة الذي يخوضه المارد الأحمر اليوم الأثنين لحساب مباريات الدوري.

وكان لطفي قد إشتكى أثناء المران من وجود مشكلة عضلية لينضم إلى ثنائي الفريق المصاب أحمد فتحي وحمدي فتحي في صالة الجيمانزيوم في الوقت الذي خاض فيه باقي المستبعدين على غرار إسلام محارب ورامي ربيعة وعمر جمال مران قوي مع وليد أزارو الذي بدأ بالجري بالكرة.

وواصل الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي بالتوجه إلى ملعب مختار التتش من أجل الإشراف على تخصيص فقرة خاصه لنجله أحمد الذي يلعب لصفوف النادي الأهلي تحت 19 عاماً ومصطفى شوبير نجل حارس الأهلي السابق.