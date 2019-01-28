شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي المصري الأسبق يرحل عن الرجاء المغربي والان مع التفاصيل
الخليج 365- أنهى نادي الرجاء البيضاوي المغربي، عقده مع مدرب المدرب الإسباني، خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق للأهلي المصري، اليوم الاثنين.
جاء هذا القرار، بعد اجتماع مجلس إدارة النادي بالمدرب، بسبب الأجواء داخل الفريق، وخاصة خلافات جاريدو مع اللاعبين.
وتم تكليف كل من، يوسف سفري وبوشعيب لمباركي، بقيادة الفريق البيضاوي بشكل مؤقت، إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.
وكان الرجاء قد خسر على ملعبه، أمام النجم الساحلي التونسي (2-0)، السبت الماضي، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.
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