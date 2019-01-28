شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل
الخليج 365- إستقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على ملامح التشكيلة التي من المنتظر أن تخوض مباراة وادي دجلة والتي تجمع الفريقان اليوم الأثنين ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ومن المنتظر أن يدفع لاسارتي بأيمن أشرف في مركز قلب الدفاع كما أن هشام محمد إقترب من العودة لمركز وسط الملعب بسبب إستبعاد حمدي فتحي الصفقة الجديدة للقلعة الحمراء والذي أصيب في مباراة مصر المقاصة السابقة.
وجاءت تشكيلة الأهلي المتوقعة كالآتي :-
- حراسة المرمى : محمد الشناوي
- خط الدفاع : أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، كريم نيدفيد ، علي معلول.
- خط الوسط : هشام محمد ، عمرو السولية ، ناصر ماهر ، رمضان صبحي ، حسين الشحات.
- خط الهجوم : جونيور أجاي.
بينما تأتي تشكيلة وادي دجلة المتوقعة للمباراة على النحو التالي :-
- حراسة المرمى : محمد عبد المنصف
- خط الدفاع : خالد رضا ، أحمد رمضان ، بسام وليد ، إيزاك يعقوبو.
- خط الوسط : بوزاس فاسيلوس ، محمد عبد العاطي ، محمد هلال ، رمزي خالد ، إبراهيما نداي.
- خط الهجوم : محمد جمال بيبو.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.