شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل

الخليج 365- إستقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على ملامح التشكيلة التي من المنتظر أن تخوض مباراة وادي دجلة والتي تجمع الفريقان اليوم الأثنين ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يدفع لاسارتي بأيمن أشرف في مركز قلب الدفاع كما أن هشام محمد إقترب من العودة لمركز وسط الملعب بسبب إستبعاد حمدي فتحي الصفقة الجديدة للقلعة الحمراء والذي أصيب في مباراة مصر المقاصة السابقة.

وجاءت تشكيلة الأهلي المتوقعة كالآتي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، كريم نيدفيد ، علي معلول.

خط الوسط : هشام محمد ، عمرو السولية ، ناصر ماهر ، رمضان صبحي ، حسين الشحات.

خط الهجوم : جونيور أجاي.

بينما تأتي تشكيلة وادي دجلة المتوقعة للمباراة على النحو التالي :-