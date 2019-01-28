شكرا لقرائتكم خبر عن مارك كلاتنبرج حكماً لمباراة أهلي جدة والتعاون بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت لجنة الحكم الرئيسية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عن الطواقم التحكيمية المقرر أن تدير مباريات اليوم حيث أنه من المنتظر أن يقود مباراة أهلي جدة والتعاون طاقم تحكيم مكون من مارك كلاتنبرج ويعاونه جوناثات براينت وإيران بيرد ودنيلو جروجيتش حكم رابع.

في الوقت الذي يدير فيه الحكم السعودي خالد الطريسي مباراة الباطن والفيصلي بمعاونه كلاً من فيصل القحطاني مساعد أول وهشام الرفاعي مساعد ثاني وسلطان الحربي حكم رابع.

وتم تكليف الحكم سفاين موين بإدارة لقاء النصر وأحد ويساعده كلاً من كيم هاكلوند مساعد أول وماجتوس لوندبيرج مساعد ثاني وحكم رابع نيناد دوكيتش.

وفيما يخص مباراة الوحدة والحزم تم تعيين طاقم بولندي لإدارتها مكون من دانيال ستيفانسكي حكم ساحة ويعاونه كلاً من مارسين بونيك مساعد اول ورادوسلاو سيجكا حكم ثاني وإيفان بيبك حكم رابع.