انت الان تتابع رسميا.. الكاف يعلن موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٨ يناير ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الإثنين، عبر موقعه الرسمي، موعد كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة بمصر، وأقر الاتحاد الإفريقي بأن البطولة ستبدأ يوم 21 يونيو وتنتهي يوم 13 يوليو، كما ستقام قرعة البطولة بمنطقة الأهرامات يوم الجمعة 12 إبريل المقبل، وكان من المفترض أن تبدأ البطولة يوم 14 يونيو المقبل، لكن طلب مصر والدول العربية بتأخير انطلاقها لمدة أسبوع حتى انتهاء شهر رمضان جعل الكاف يؤخرها، وسيكون أمام المنتخبات المشاركة نحو ثلاثة أسابيع بعد انتهاء شهر رمضان لخوض مباريات ودية استعداداً للبطولة.
وللمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة، نالت مصر، شرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، برئاسة أحمد أحمد، في وقت سابق، سحب تنظيم نهائيات البطولة من الكاميرون، لعدم جاهزية الملاعب لاستضافة العرس القاري. ونالت مصر شرف تنظيم البطولة من قبل في 4 مناسبات، في نسخ
ونالت مصر شرف تنظيم البطولة من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959 - 1974 - 1986 - 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، والتي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، جلسة مطولة في العاصمة السنغالية داكار، وتم الاتفاق خلالها على إسناد التنظيم إلى مصر، بعد حصدها 16 صوتًا، مقابل صوت وحيد لصالح ملف جنوب إفريقيا، فيما امتنع عضو آخر عن التصويت.
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