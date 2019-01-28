الأهلي يسعى لاستمرار صحوته أمام وادي دجلة

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يدخل المارد الأحمر مواجهة دجلة منتشيًا بفوزه منذ أيام على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة.. إذ قدم لاعبو الشياطين الحمر واحدة من أفضل مبارياتهم هذا الموسم

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، ضيفًا ثقيلًا على نظيره وادي دجلة، في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة العشرين، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو في جعبته 30 نقطة جمعها من 15 مباراة خاضها حتى الآن هذا الموسم، وحقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 3 وخسر في مثلها، محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، في المقابل يدخل وادي دجلة اللقاء وفي جعبته 20 نقطة متصدرًا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المسابقة.

ويطمح الأهلي في تحقيق الفوز لا غير على وادي دجلة ومواصلة اللحاق بالزمالك المتصدر بفارق ست نقاط، علما بأن الأهلي لديه مباراتان فارق بينه وبين الأبيض، وإذا حقق الأحمر الفوز في هاتين المواجهتين سيكون الفارق ست نقاط فقط، بالإضافة إلى مباراة الفريقين في الدور الأول المقرر لها يوم 30 مارس المقبل، ويأمل الفريق

ويطمح الأهلي في تحقيق الفوز لا غير على وادي دجلة ومواصلة اللحاق بالزمالك المتصدر بفارق ست نقاط، علما بأن الأهلي لديه مباراتان فارق بينه وبين الأبيض، وإذا حقق الأحمر الفوز في هاتين المواجهتين سيكون الفارق ست نقاط فقط، بالإضافة إلى مباراة الفريقين في الدور الأول المقرر لها يوم 30 مارس المقبل، ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية ووضع ضغط على المنافس التقليدي. في المقابل يدخل وادي دجلة اللقاء تحت قيادة اليوناني تاكيس جونيس، المنتشي بفوزه الأخير على الجونة بهدفين دون رد الذي جمع بينهما في أواخر ديسمبر الماضي، وبسبب المؤجلات لم يخض الفريق الدجلاوي أي مباريات رسمية منذ نحو شهر، واعتمد على المباريات الودية، وضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ثلاث صفقات وهم مصطفى طلعت لمدة موسم ونصف، بعدما فسخ تعاقده مع حرس الحدود، والغاني إيزاك يعقوبو ظهير أيسر إيرجوتيليس اليوناني، ورمزي خالد لاعب الاتحاد السكندري. - أرقام من مواجهة الأهلي ودجلة - أرقام من مواجهة الأهلي ودجلة وتحمل مباراة الأهلي مع وادي دجلة المقرر لها في الثامنة من مساء الإثنين باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من منافسات بطولة الدوري العام، المواجهة رقم 14 بين الفريقين، بعدما سبق أن التقى الفريقان في 13 مباراة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، منذ صعود دجلة للممتاز في موسم 2010-2011. - حقق الأهلي الفوز في 9 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 3 مباريات، بينما حقق دجلة الفوز في مباراة واحدة. - أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بنتيجة (3-1) في موسم 2014-2015 في الثاني من يوليو 2015. - أول مواجهة جمعت الفريقين كانت بتاريخ 23 سبتمبر 2010، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين بتاريخ 21 من أغسطس من العام الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1-صفر. - نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك فريق وادي دجلة في 14 مناسبة، بينما استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف من دجلة. - يُعد حسام غالي، لاعب الأهلي السابق، صاحب أول أهداف القلعة الحمراء في شباك دجلة في أول لقاءات الفريقين في موسم 2010-2011. - كان صلاح محسن، مهاجم الفريق الحالي، صاحب آخر أهداف الأهلي في شباك وادي دجلة في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الثالثة في الموسم الجاري. - حكم مواجهة الأهلي ووادي دجلة - حكم مواجهة الأهلي ووادي دجلة أسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة المباراة إلى أحمد الغندور الحكم الدولي، فيما سيعاونه أحمد حسام وهاني عبد الفتاح، ومحمد عبد الحافظ حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي ومحمد سلامة حكمًا خامسًا. وسبق للغندور إدارة 6 مباريات للأهلي، فاز الأهلي في خمس منها، وتعادل في مباراة واحدة دون أي هزيمة، على الجهة الأخرى، أدار 9 مباريات سابقة لفريق وادي دجلة، فاز الفريق في ثلاث منها، وخسر في 6 مباريات. وستكون المباراة هي السابعة لأحمد الغندور هذا الموسم في بطولة الدوري، والثامنة له بشكل عام، منها مباراة واحدة لوادي دجلة كانت أمام سموحة وفاز فيها الفريق السكندري بهدف.

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