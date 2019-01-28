الامارات | باريس سان جيرمان يتلقى صدمة بسبب نيمار

شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يتلقى صدمة بسبب نيمار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مواجهته المهمة في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في 12 فبراير المقبل على ملعب أولد ترافورد، وذلك بسبب تجدد إصابته في وجه القدم اليمنى.

وكشفت إذاعة "RMC Sport" الفرنسية، أن طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار سيصل للعاصمة الفرنسي باريس اليوم الإثنين للإطمئان على حالة اللاعب، الذي استقبل أيضاً اليوم المدير الفني لـ"السيليساو"، أدينور ليوناردو باتشي 'تيتي'.

وتجددت إصابة النجم البرازيلي (26 عاماً) خلال مباراة فريقه أمام ستراسبورغ الأربعاء الماضي في دور الـ32 لكأس فرنسا، والتي حسمها الفريق (2-0)، ليغادر الملعب والدموع تنهمر من عينيه.

وأشار النادي في اليوم التالي إلى أن الفحوصات الأولية كشفت عن تجدد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الجزء الأكبر من الموسم الماضي، مؤكداً عدم استبعاد أي احتمال، في إشارة لإمكانية خضوعه لجراحة أخرى