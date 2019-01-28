شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. السوبر الأفريقي في الدوحة 29 مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إقامة مباراة السوبر بين الترجي التونسي والرجاء المغربي في العاصمة القطرية الدوحة، 29 مارس المقبل. ويخوض الترجي المباراة بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، بينما توج الرجاء بلقب الكونفيدرالية. وتعد هذه المرة هي الأولى التي يقام فيها السوبر الأفريقي خارج القارة.

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. السوبر الأفريقي في الدوحة 29 مارس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.