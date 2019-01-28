شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وسط الأهلي يقترب من الرحيل للجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على رحيل لاعب وسط الفريق، أكرم توفيق، إلى صفوف الجونة، على سبيل الإعارة.

جاء ذلك بعد الاتصالات التي تمت بين حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، ومسؤولي لجنة الكرة بالأهلي، والتي استمرت ليومين، وانتهت بموافقة إدارة القلعة الحمراء.