شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري متراجعًا عن الاعتزال الدولي: هدفي حراسة مرمى الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجع الحارس المخضرم عصام الحضري عن قرار الاعتزال الدولي، مؤكدًا أنه يسعى للمشاركة مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر.

وكتب «الحضري»، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «هدفي الأول والأخير حراسة مرمى الفراعنة في كأس الأمم القادمة».

ومن المقرر أن يجتمع «الحضري»، اليوم الإثنين، بمسؤولي نادي النجوم لإتمام تعاقده والانضمام للفريق.