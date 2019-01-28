شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري متراجعًا عن الاعتزال الدولي: هدفي حراسة مرمى الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجع الحارس المخضرم عصام الحضري عن قرار الاعتزال الدولي، مؤكدًا أنه يسعى للمشاركة مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر.
وكتب «الحضري»، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «هدفي الأول والأخير حراسة مرمى الفراعنة في كأس الأمم القادمة».
ومن المقرر أن يجتمع «الحضري»، اليوم الإثنين، بمسؤولي نادي النجوم لإتمام تعاقده والانضمام للفريق.
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