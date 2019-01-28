شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، على التشكيل الذي سيدفع به أمام وادي دجلة، في المباراة المقررة مساء اليوم الأحد. ويضم التشكيل كلا من محمد الشناوي وعلي معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني وهشام محمد وعمرو السولية وناصر ماهر وحسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

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