بوكيتينو لا يهتم بالبريميرليج بعكس دوري أبطال أوروبا

أوضح ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، موقف لاعبه الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، بعد عودته من كأس آسيا 2019.

وقال بوكيتينو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "سون كان معنا يوم الأحد (أمس)، في ملعب التدريبات صباحًا.. إنه متعب للغاية، لقد لعب 3 مباريات صعبة جدًا".

وأضاف: "بالطبع ليس لديه الكثير من الطاقة، لكننا نأمل أن يكون جاهزًا، ومستعدًا لمساعدة الفريق الأربعاء المقبل (أمام واتفورد)".

وعن موقف توتنهام في البريميرليج، قال: "المنافسة على اللقب صعبة بالنسبة لنا، لكن المربع الذهبي أمر واقعي.. سنحاول أيضًا الفوز على بوروسيا دورتموند، في المواجهة المقبلة بدوري أبطال أوروبا، وهو أمر صعب أيضًا".