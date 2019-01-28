رسمياً.. إسبانيول يتعاقد مع وو لي مهاجم الصين وشنجهاي

تعاقد نادي إسبانيول الإسباني مع وو لي المهاجم الدولي الصيني لاعب المنتخب وفريق شنجهاي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن إسبانيول ضم أفضل لاعب في الدوري الصيني، لعام 2018، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة، سواء مدة العقد أو القيمة المالية.

وسيوضح النادي هذه الأمور، في المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعب.

وقال إسبانيول، في بيان رسمي: "المسؤولون يعتبرون أن وو لي، لاعب لديه إمكانات هائلة، ستساعد في أن يصبح مرجعًا بالفريق".

وتمكن الدولي الصيني (27 عامًا) من تسجيل 102 هدف، خلال مسيرته الكروية.