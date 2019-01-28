رئيس نادي العين يلمح برحيل الكرواتي زوران ماميتش للهلال السعودي

علق غانم الهاجري، رئيس نادي العين الإماراتي، على الأنباء التي ترددت عن فسخ المدرب الكرواتي زوران ماميتش، لتعاقده مع الفريق، من أجل الرحيل للهلال السعودي.

وغرد الهاجري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "البقاء أو الرحيل من الخيارات المتاحة، وللجميع حق اتخاذ قراره بحرية مطلقة".

وأضاف "العين ثابت والكل متحركون، استراتيجيتنا واضحة، والفضل لله ومن بعده قيادة هذا الكيان في المكانة التي يحتلها النادي على المستوى المحلي والقاري والعالمي".

وأكمل "عالم كرة القدم مرتبط بالتحديات وأحيانا بالمفاجآت، ومن الطبيعي رحيل الأشخاص، والتفاصيل دائما تخص الأطراف المعنية وأصحاب الشأن، وليس الجميع".

وتابع "نتعامل بمبدأ احترام رغبة الآخرين، ولا يمكن تبني الأفكار السلبية والقادم أفضل بإذن الله، وطريق البطولات في معقل الزعيم لم نعرفه بفضل أشخاص مروا من هنا قبل أن يغادروا".

وأتم "سيتم توضيح جميع الأمور وكافة التفاصيل المرتبطة بوضع الفريق خلال الفترة المقبلة، فقط علينا التعامل بالهدوء".