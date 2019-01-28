كأس أمم آسيا: ايران تواجه اليابان اليوم الاثنين من أجل مقعد في النهائي

يواجه المنتخب الايراني ، عشية اليوم الاثنين ، منتخب اليابان في النصف النهائي الأول بطولة أمم آسيا لكرة القدم. المباراة تدور بملعب هزاغ بن زايد بداية من الساعة 15:00 توقيت تونس (الساعة 14:00 جرينيتش). يذكر أن نصف النهائي الثاني يدور غدا الثلاثاء ويجمع قطر بالامارات.

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