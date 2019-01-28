مونديال اليد: الدنمارك تسحق النرويج في النهائي

توج منتخب الدنمارك بلقب بطولة العالم لكرة اليد 2019 بعد أن تغلب في النهائي على نظيره النرويجي بنتيجة كبيرة استقرت على 31-22. واحرز المنتخب الفرنسي المركز الثالث بعد أن فاز على نظيره الالماني 26-25.

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