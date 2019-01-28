الكاف يعلن انطلاق كأس أمم أفريقيا 21 يونيو رسميا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم، الاثنين، تحديد 21 يونيو القادم موعداً لانطلاق النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، تأجيل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لمدة أسبوع بناء على رغبة العديد من البلدان العربية، نظراً لتزامن فترة الإعداد للبطولة مع حلول شهر رمضان المبارك.

ومن المنتظر أن تختتم منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 19 يوليو القادم، على أن تقام قرعة البطولة يوم 12 أبريل المقبل تحت سفح الأهرامات.

وتشهد النسخة القادمة من مسابقة كأس الأمم الأفريقية مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى التاريخ، علماً بأن منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على اللقب القاري “7 مرات”.

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