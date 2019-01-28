شكرا لقرائتكم فكري صالح للحضري: أنصحك مترجعش عن اعتزالك الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر فكرى صالح مدرب حراس المرمى بالمنتخب ووادى دجلة السابق ، و شيخ مدربى الحراس ، مفاجأة غير متوقعة بعد قرار عصام الحضرى العودة إلى الملاعب ، و التراجع عن فكرة اعتزال اللعب دوليا .

كشف فكرى صالح أنه سيقوم بإجراء اتصال هاتفى بعصام الحضرى ليقدم له النصيحة بعدم العودة مرة اخرى قائلا " نصيحتى له مترجعش ".

وأكد صالح ان الحضرى حقق كل الأرقام القياسية التى يحلم بها اى حارس سواء فى البطولات الأفريقية أو كأس العالم ، حيث شارك الحضرى فى مونديال 2018 بروسيا وكسر كل الأرقام القياسية ، ولم يسبقه غيره ، و حقق ما لم يحققه غيره .

ولكن بعدما اتخذ قرار بالاعتزال لايجب ان يعود ولازم " ميرجعش " بسبب بطولة أفريقية ، سبق وشارك فى 6 نسخ منها ، وطالما اعتزل مينفعش يرجع تانى .

وفى النهاية القرار قراره لكن رأيى الشخصى أن لا يعود من الاعتزال الدولى و ان يكون الموسم الحالى هو الأخير له فى الملاعب .

يذكر أن عصام الحضرى أعلن خلال الساعات الماضية التراجع عن قرار الاعتزال الدولى ، معلنا الاستعداد ليكون ضمن قائمة الفراعنة فى أمم افريقيا 2019.